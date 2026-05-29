L’Unione Europea ha deliberato di rafforzare le proprie carte, puntando su un’integrazione più profonda, per rispondere alle sfide di un mondo in cui le regole del passato non valgono più. La decisione arriva in un momento di crescente incertezza globale, con la necessità di adattarsi a un contesto internazionale dominato da politiche protezionistiche e da un’America meno impegnata nel multilateralismo. La mossa mira a consolidare la coesione tra gli Stati membri.

Abbandonata dallo storico alleato americano, l’Europa non deve solo resistere, ma deve spingersi verso una nuova fase per non tradire i suoi valori e tutto ciò che dice di essere L’Europa si trova oggi costretta a riscoprire se stessa in un mondo che non riconosce più le regole che l’hanno resa grande. Per decenni, noi europei abbiamo prosperato all’ombra di una globalizzazione ordinata, protetti da un sistema di regole internazionali e da un ordine liberale che apparivano in inesorabile espansione. Quel giardino incantato è oggi svanito, quell’ordine internazionale non esiste più, sia perché sono emerse nuove potenze, sia perché l’attore ordinante per eccellenza, gli Stati Uniti, è convinto che questo sistema serva più agli interessi delle altre potenze, grandi o piccole che siano, che a quelli americani. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Le carte della Ue, più integrazione per sopravvivere a Trump

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