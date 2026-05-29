Si discute sulla possibilità di riconoscere ufficialmente il ruolo di preposto nei contratti di lavoro, con l’obiettivo di valorizzarlo anche attraverso un incremento salariale. La questione riguarda la definizione e la tutela di questa figura, coinvolgendo rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro. La discussione si concentra su come formalizzare il ruolo e migliorare le condizioni economiche associate. Al momento, non ci sono decisioni definitive, ma il tema rimane al centro di incontri e approfondimenti.

Bologna, 29 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Si sta discutendo di come riconoscere ufficialmente il ruolo del preposto all'interno dei contratti di lavoro. Già oggi esiste la possibilità di prevedere, nel contratto, un aumento o un riconoscimento economico per chi svolge il ruolo di preposto. Tuttavia, siccome questo riconoscimento non è obbligatorio per legge, la decisione viene lasciata alle parti che negoziano il contratto. Mi chiedo perché il ruolo di questo lavoratore, che riesce a fare prevenzione rispetto agli eventuali rischi a cui sono sottoposti i suoi colleghi nella catena della lavorazione, non debba essere valorizzato con un quid in più nella parte salariale e anche nella copertura assicurativa Inail, in relazione a un compito più gravoso, di grande valore ma anche di grande responsabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Tenerini: "Valorizzare preposto anche con riconoscimento salariale"

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