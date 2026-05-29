Lavoro Tenerini | Valorizzare preposto anche con riconoscimento salariale
Si discute sulla possibilità di riconoscere ufficialmente il ruolo di preposto nei contratti di lavoro, con l’obiettivo di valorizzarlo anche attraverso un incremento salariale. La questione riguarda la definizione e la tutela di questa figura, coinvolgendo rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro. La discussione si concentra su come formalizzare il ruolo e migliorare le condizioni economiche associate. Al momento, non ci sono decisioni definitive, ma il tema rimane al centro di incontri e approfondimenti.
Bologna, 29 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Si sta discutendo di come riconoscere ufficialmente il ruolo del preposto all'interno dei contratti di lavoro. Già oggi esiste la possibilità di prevedere, nel contratto, un aumento o un riconoscimento economico per chi svolge il ruolo di preposto. Tuttavia, siccome questo riconoscimento non è obbligatorio per legge, la decisione viene lasciata alle parti che negoziano il contratto. Mi chiedo perché il ruolo di questo lavoratore, che riesce a fare prevenzione rispetto agli eventuali rischi a cui sono sottoposti i suoi colleghi nella catena della lavorazione, non debba essere valorizzato con un quid in più nella parte salariale e anche nella copertura assicurativa Inail, in relazione a un compito più gravoso, di grande valore ma anche di grande responsabilità. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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