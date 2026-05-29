Lavoro occupazione in aumento ma non per i Millennial | fascia 35-49 anni resta ferma

Da quifinanza.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A aprile, l’Istat segnala un aumento generale dell’occupazione nel paese. Tuttavia, i dati mostrano che la fascia di età tra 35 e 49 anni non ha registrato variazioni rispetto ai mesi precedenti. Mentre il numero di persone occupate cresce, per questa specifica categoria la situazione resta stabile. I numeri indicano una tendenza positiva nel complesso, ma senza miglioramenti per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Continua la crescita dell’occupazione in Italia, stando alle stime provvisorie relative ad aprile diffuse oggi dall’Istat. Secondo i dati dell’Istituto, si registra un aumento consistente dei lavoratori, accompagnato da una diminuzione sia dei disoccupati sia degli inattivi. Unico neo, la sostanziale stabilità per la fascia d’età 35-49 anni. I dati del mese in sintesi. Su base mensile, il confronto con marzo 2026 mostra un trend di crescita robusto e diffuso. Il numero totale di occupati ha raggiunto quota 24 milioni e 337mila unità. Di seguito la sintesi delle variazioni rispetto al mese precedente: gli occupati sono in aumento di 123mila unità (+0,5%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

lavoro occupazione in aumento ma non per i millennial fascia 35 49 anni resta ferma
© Quifinanza.it - Lavoro, occupazione in aumento ma non per i Millennial: fascia 35-49 anni resta ferma
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Gli affitti degli universitari. In sei anni aumento del 35%. Ma non siamo tra i peggioriNegli ultimi sei anni, i canoni di affitto per gli studenti universitari sono cresciuti del 35 per cento.

Lavoro a Bergamo: l’occupazione cresce ma meno degli ultimi tre anniSecondo il Rapporto annuale 2025 dell’Osservatorio del Lavoro della Provincia di Bergamo, l’occupazione nella zona di Bergamo è aumentata, ma...

Temi più discussi: Istat, le crisi globali frenano la crescita. A rischio povertà 11 milioni di italiani; Occupazione, in provincia record di inattivi: 107mila persone senza lavoro e non lo cercano; Lavoro in Friuli Venezia Giulia, occupazione stabile e assunzioni in crescita nel 2026; Lieve aumento dell'occupazione nel primo trimestre 2026.

lavoro occupazione in aumentoOccupazione, in provincia record di inattivi: 107mila persone senza lavoro e non lo cercanoLe criticità del mercato locale sono tre: difficoltà di ingresso per i giovani, asimmetria di genere e uscita precoce ... ravennaedintorni.it

Mercato del lavoro, Rapporto Istat 2026: occupazione ai massimi dal 2019, ma frena la stabilizzazione dei contrattiRapporto Istat 2026 sul mercato del lavoro in Italia. Occupazione record al 62,5% e disoccupazione al 5,2%, ma resta il divario retributivo. it.benzinga.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web