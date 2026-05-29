A aprile, l’Istat segnala un aumento generale dell’occupazione nel paese. Tuttavia, i dati mostrano che la fascia di età tra 35 e 49 anni non ha registrato variazioni rispetto ai mesi precedenti. Mentre il numero di persone occupate cresce, per questa specifica categoria la situazione resta stabile. I numeri indicano una tendenza positiva nel complesso, ma senza miglioramenti per i lavoratori tra i 35 e i 49 anni.

Continua la crescita dell’occupazione in Italia, stando alle stime provvisorie relative ad aprile diffuse oggi dall’Istat. Secondo i dati dell’Istituto, si registra un aumento consistente dei lavoratori, accompagnato da una diminuzione sia dei disoccupati sia degli inattivi. Unico neo, la sostanziale stabilità per la fascia d’età 35-49 anni. I dati del mese in sintesi. Su base mensile, il confronto con marzo 2026 mostra un trend di crescita robusto e diffuso. Il numero totale di occupati ha raggiunto quota 24 milioni e 337mila unità. Di seguito la sintesi delle variazioni rispetto al mese precedente: gli occupati sono in aumento di 123mila unità (+0,5%);. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lavoro, occupazione in aumento ma non per i Millennial: fascia 35-49 anni resta ferma

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