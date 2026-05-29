Il preposto, figura centrale nella gestione della sicurezza sul lavoro, riceve nuove tutele secondo l'Inail. Si tratta di un lavoratore incaricato di compiti significativi in materia di salute e sicurezza, considerato garante di queste aree. La normativa prevede interventi specifici per rafforzare la sua posizione e le responsabilità, con l’obiettivo di migliorare la prevenzione e la tutela sul posto di lavoro.

Bologna, 29 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Il preposto è una figura chiave nell'organizzazione della salute e sicurezza del lavoro perché si tratta di un lavoratore a cui vengono affidati compiti molto importanti. Il preposto, infatti, può decidere di interrompere l'attività produttiva, qualora ritenga che non ci siano le condizioni di tutela della salute e della sicurezza. E' una figura che, però, non prevede emolumenti aggiuntivi, né tutele. Risponde direttamente del proprio operato anche di fronte a un magistrato”. E' quanto affermato da Marcello Fiori, direttore generale Inail, in occasione del convegno ‘La... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Fiori (Inail): "Più tutele al preposto, garante della salute e sicurezza"

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LA VALORIZZAZIONE DEL PREPOSTO NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

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