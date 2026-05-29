Un rappresentante sindacale ha annunciato che nei contratti collettivi intersettoriali e di settore viene prevista un’indennità specifica per il ruolo di preposto. La comunicazione è stata fatta durante un incontro a Bologna, il 29 maggio. Non sono stati forniti dettagli sulle modalità di erogazione o sugli importi. La questione riguarda le condizioni lavorative di chi ricopre questa posizione e la loro eventuale regolamentazione contrattuale.

Bologna, 29 mag. (AdnkronosLabitalia) - “Già nei nostri contratti collettivi intersettoriale, area commercio terziario, distribuzione, servizi pubblici, esercizi e turismo e nel contratto a cui abbiamo dato vita la settimana scorsa nell'ambito della manifattura, che riguarda 17 comparti, abbiamo previsto un'indennità per il preposto. Riteniamo sia doveroso perché il preposto è quella figura che oltre a svolgere le proprie mansioni deve cercare di avere anche sott'occhio tutto ciò che accade perché ha delle grandi responsabilità, a tal punto, in alcune circostanze, di poter decidere di bloccare le attività lavorative. Si tratta di una grande responsabilità a cui deve essere attribuito un riconoscimento”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Cafà (Cifa): "Indennità per il preposto nei nostri contratti collettivi"

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