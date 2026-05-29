Lavoro agile scatta l'obbligo di informativa annuale sui rischi
Dal 1° giugno diventa obbligatorio fornire un'informativa annuale sui rischi del lavoro agile. La normativa riguarda tutte le aziende che adottano questa modalità, anche in modo saltuario. La comunicazione deve essere consegnata ai lavoratori e contiene dettagli sui rischi specifici e le misure di sicurezza adottate. La mancata comunicazione può comportare sanzioni amministrative. La normativa si applica a tutte le imprese con dipendenti in smart working.
B ologna, 28 mag. (askanews) – Da casa, dalla montagna, da una spiaggia in Spagna. Si lavora ovunque, ed è possibile. Ma chi pensa alla sicurezza di chi sta in smart working? Da aprile è scattata una nuova legge, e cambia le regole del gioco. A Bologna, dentro Ambiente Lavoro – il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – se ne è parlato al convegno organizzato CIFA Italia, FonARCon, Epar, SanARCom e Confsal. Leggi anche › Sicurezza in smart working: se il capo se ne disinteressa arrivano le multe “Dal 7 aprile di quest’anno – spiega Andrea Rapacciuolo, ispettore del lavoro ed esperto di diritto del lavoro – è obbligatoria un’informativa che riepiloga quelli che sono i rischi per la sicurezza, i rischi posturali, di stress, per i lavoratori in smart. 🔗 Leggi su Iodonna.it
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