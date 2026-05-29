lavoro agile scatta l obbligo di informativa annuale sui rischi

B ologna, 28 mag. (askanews) – Da casa, dalla montagna, da una spiaggia in Spagna. Si lavora ovunque, ed è possibile. Ma chi pensa alla sicurezza di chi sta in smart working? Da aprile è scattata una nuova legge, e cambia le regole del gioco. A Bologna, dentro Ambiente Lavoro – il Salone della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – se ne è parlato al convegno organizzato CIFA Italia, FonARCon, Epar, SanARCom e Confsal. Leggi anche › Sicurezza in smart working: se il capo se ne disinteressa arrivano le multe “Dal 7 aprile di quest’anno – spiega Andrea Rapacciuolo, ispettore del lavoro ed esperto di diritto del lavoro – è obbligatoria un’informativa che riepiloga quelli che sono i rischi per la sicurezza, i rischi posturali, di stress, per i lavoratori in smart. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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