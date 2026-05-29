In Duomo sono iniziati lavori di restauro nella Cappella del Santissimo, con l’installazione di impalcature. Il progetto prevede il recupero di una terracotta realizzata da Andrea Della Robbia, una delle opere più preziose della chiesa. Le operazioni di conservazione e manutenzione sono state avviate per preservare l’opera artistica e garantire la sua integrità nel tempo. I lavori sono stati programmati e condotti da esperti specializzati nel settore.

In Duomo, con il posizionamento delle impalcature, sono iniziati lavori di restauro di una delle preziose terrecotte robbiane che si trova nella Cappella del Santissimo. Si tratta dell’Adorazione di Gesù Bambino, opera dell’anno 1490 circa, attribuita ad Andrea della Robbia. La terracotta purtroppo è minacciata da alcune infiltrazioni di acqua piovana provenienti dalla finestra che sovrasta questa opera d’arte e da qui la necessità di un intervento risolutivo sia per eliminare le infiltrazioni che per restaurare la terracotta. L’operazione, come ha spiegato il proposto di Barga monsignor Stefano Serafini, è stata autorizzata dalla Soprintendenza ed ha preso il via in questi giorni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lavori al via in Duomo. Si recupera la terracotta di Andrea Della Robbia

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