A Milano, a fine maggio, le temperature sono arrivate a circa 35 gradi, mantenendosi per più giorni consecutivi. In risposta, il sindacato ha chiesto di interrompere gli scatti automatici delle temperature e ha richiesto un provvedimento permanente. La situazione ha portato a discussioni sulla possibilità di lavorare all’aperto in condizioni di caldo intenso.

Milano – Milano bollino arancione a fine maggio, con temperature intorno ai 35 gradi per più giorni di fila. Un problema per tutti ma in particolare per tutte le fasce di lavoratori che – per il tipo di professione svolta – non hanno la possibilità di rifugiarsi al chiuso con l’aria condizionata. Di fronte a ondate di sempre più intese, frequenti e prolungate è opportuno elaborare nuove strategie. La Uil Lombardia hanno sollecitato la Giunta regionale e le istituzioni per un intervento immediato e definitivo a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. https:www.quotidiano.netvideocronacaclima-caldo-record-a-maggio-in-val-padana-a-moncalieri-38-2-gradi-ygrs5sok L’obiettivo di misure permanenti e pronte a scattare in automatico . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lavorare all’aperto con 35 gradi? Il sindacato: “Stop scatti in automatico, serve provvedimento permanente”

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