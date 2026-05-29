Lavor Rizzetto | Più tutele e formazione per il preposto

Un lavoratore che sovrintende l’attività dei colleghi e assicura il rispetto delle norme di sicurezza ha richiesto maggiori tutele e formazione. La figura del preposto svolge una vigilanza quotidiana sul campo, esercitando una funzione di supervisione diretta. Questa richiesta è stata avanzata in un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali provvedimenti o cambiamenti normativi.

Bologna, 29 mag. (AdnkronosLabitalia) - “La figura del preposto, cioè quel lavoratore che per competenze e posizione sovrintende l'attività dei colleghi e garantisce l'attuazione delle norme in materia di sicurezza, esercita una vigilanza diretta e quotidiana. È una disciplina contenuta nel Decreto legislativo 81 del 2008. E' la persona che vede ciò che accade negli ambienti di lavoro, ed è importantissima. È il primo a cogliere quando una procedura non funziona, quando un comportamento espone a un rischio, quando serve intervenire con tempestività e quando è necessario dare suggerimenti alla stessa azienda”. Lo ha detto l'onorevole Walter... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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