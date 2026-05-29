I compagni di corso hanno presentato una richiesta all’Università di Genova per conferire postuma una laurea in ingegneria biomedica a Giorgia Sommacal, che aveva completato la tesi ed era prossima alla laurea prima di un decesso. La richiesta mira a riconoscere formalmente il percorso accademico interrotto prematuramente. La decisione sarà presa dall’ateneo, che dovrà valutare la proposta.

Aveva finito la tesi ed era pronta per “la laurea cui tanto teneva”. E ora i suoi colleghi vorrebbero darglielo lo stesso, a Giorgia Sommacal, quel titolo in Ingegneria Biomedica. Si vuole omaggiare così la memoria della ragazza morta il 14 maggio durante un’immersione alle Maldive insieme alla madre Monica Montefalcone, professoressa dell’ Università di Genova e agli altri tre italiani Muriel Oddenino, Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. L’unico ostacolo per l’ottenimento del titolo, per cui si stanno spendendo tanti studenti dell’Università di Genova, è la mancanza degli ultimi esami della sessione estiva. Infatti, secondo il regolamento dell’UniGe, l’Ateneo può conferire un diploma di laurea alla memoria agli studenti “deceduti alle soglie della laurea qualora essi risultino in debito del solo esame di laurea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Laurea alla memoria per Giorgia Sommacal”: la richiesta dei compagni di corso all’Università di Genova

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