Latina muore in vacanza dopo una caduta | i familiari donano fegato e reni

A Latina, una persona è deceduta durante una vacanza a causa di una caduta. I familiari hanno deciso di donare fegato e reni. All’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina si è concluso con successo il quinto prelievo di organi nel 2026.

Latina, 29 maggio 2026 – All’ospedale “ Santa Maria Goretti ” di Latina si è concluso con successo il quinto prelievo di organi nel corso del 2026. L’equipe medica ieri mattina ha prelevato fegato e reni da una donna argentina di 76 anni in virtù del consenso accordato dai suoi familiari. Dopo l’intervento, il fegato è stato trasportato all’Ospedale San Camillo di Roma e i reni al Policlinico Universitario “Tor Vergata” di Roma. Il dramma. Dal dramma per il decesso, alla speranza per vite che possono rinascere. La donna argentina era in vacanza nel territorio pontino per festeggiare il compleanno di suo marito. Una caduta accidentale le ha provocato una emorragia cerebrale che ne ha causato la morte. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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