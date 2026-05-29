Latina Inclusion Job Day per le categorie protette | 80 posizioni aperte sul territorio

Ieri a Latina si è svolto l’Inclusion Job Day, evento dedicato alle categorie protette. Sono state presentate 80 posizioni aperte sul territorio, rivolte a persone in cerca di lavoro e con specifiche esigenze di inserimento. L’iniziativa ha visto la partecipazione di aziende e cittadini, che hanno potuto incontrarsi e discutere delle opportunità occupazionali disponibili. L’evento si è tenuto in una location dedicata alla promozione dell’inclusione lavorativa.

Latina, 29 maggio 2026 – Si è svolto ieri a Latina l’Inclusion Job Day, un’iniziativa finalizzata a favorire l’incontro tra datori di lavoro e cittadini in cerca di occupazione, con particolare riferimento alle persone appartenenti alle categorie protette. La giornata è stata organizzata dal Centro per l’Impiego di Latina con l’Ufficio Sild, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia. Nel corso dell’evento, le imprese partecipanti hanno avuto modo di incontrare i cittadini iscritti alle liste del collocamento mirato, favorendo una conoscenza reciproca e un dialogo diretto volto a promuovere percorsi concreti di inserimento lavorativo. Le aziende coinvolte operano in settori chiave dell’economia del territorio pontino, dal chimico farmaceutico all’agroalimentare passando per il commercio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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