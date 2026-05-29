L' arte che prega | la Porziuncola del laboratorio artistico di Montemaggiore approda all’Oasi della Speranza di Palermo

C’è un filo invisibile che lega il lavoro svolto, e la preghiera. La "Porziuncola" creata con le mani, e con il cuore dai componenti del laboratorio artistico di Montemaggiore Belsito, all'interno della Basilica di Sant Agata, sotto l'attenta preghiera di Oadre “Tato” Salvatore Panzarella, e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa della mamma, Wwf organizza due visite guidate all'Oasi di Val di Rosee all'Oasi di FocognanoIn occasione della Festa della mamma, il Wwf ha organizzato due visite guidate nelle Oasi di Val di Rose e di Focognano.

Al Galata Museo del Mare approda “Mare Interno”, mostra d’arte contemporanea che riunisce 28 artistiDal 14 al 25 marzo, il Galata Museo del Mare ospita “Mare Interno – Corpi, memorie e geografie dell’acqua”, una mostra d’arte contemporanea curata da...