L' armatura del Dragone | così Xi ha riorganizzato l' esercito
Dal 2012, quando Xi Jinping ha assunto il comando della Commissione Militare Centrale, l’esercito cinese ha subito una riorganizzazione significativa. L’obiettivo dichiarato è stato rafforzare la struttura militare e migliorare la sua efficienza. La ristrutturazione ha coinvolto la riduzione di alcune unità e la creazione di nuovi comandi, con un focus sulla modernizzazione e sulla capacità di combattimento. Da allora, l’esercito cinese ha continuato a evolversi sotto questa guida.
Tutto è iniziato nel 2012, quasi 15 anni fa, e cioè quando Xi Jinping ha preso il controllo della Commissione Militare Centrale, il massimo organo di comando delle forze armate cinesi. In quel periodo, l’ esercito cinese (PLA) era ancora costruito attorno alla supremazia delle truppe terrestri e a una struttura burocratica pensata per affrontare le guerre del passato. Nel giro di pochi anni, Xi avrebbe avviato una delle più profonde riforme militari dalla nascita della Repubblica Popolare Cinese. Due gli obiettivi: preparare la Cina a conflitti moderni, dominati da tecnologia e coordinamento multidominio, e rafforzare il controllo politico del Partito comunista sulle forze armate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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