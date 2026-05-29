L' armatura del Dragone | così Xi ha riorganizzato l' esercito

Notizia in breve

Dal 2012, quando Xi Jinping ha assunto il comando della Commissione Militare Centrale, l’esercito cinese ha subito una riorganizzazione significativa. L’obiettivo dichiarato è stato rafforzare la struttura militare e migliorare la sua efficienza. La ristrutturazione ha coinvolto la riduzione di alcune unità e la creazione di nuovi comandi, con un focus sulla modernizzazione e sulla capacità di combattimento. Da allora, l’esercito cinese ha continuato a evolversi sotto questa guida.