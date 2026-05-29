L’architettura umbra conquista l’Europa
Lo studio di progettazione Ferretti & Guerrini Associati di Foligno ha vinto il BIG SEE Awards, un riconoscimento europeo dedicato all’eccellenza nel design e nell’architettura. La premiazione si svolge nell’ambito di un evento internazionale, e questa vittoria rappresenta un risultato importante per l’architettura umbra. La cerimonia ha visto premiate opere di diversi paesi europei, confermando la rilevanza dello studio umbro nel settore.
Un pezzo di Umbria sale sul podio dell’architettura internazionale. Lo studio di progettazione integrale Ferretti & Guerrini Associati di Foligno ha conquistato il prestigioso BIG SEE Awards, il riconoscimento europeo che celebra le eccellenze nel campo del design e dell'architettura. A. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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