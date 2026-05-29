L’architettura umbra conquista l’Europa

Notizia in breve

Lo studio di progettazione Ferretti & Guerrini Associati di Foligno ha vinto il BIG SEE Awards, un riconoscimento europeo dedicato all’eccellenza nel design e nell’architettura. La premiazione si svolge nell’ambito di un evento internazionale, e questa vittoria rappresenta un risultato importante per l’architettura umbra. La cerimonia ha visto premiate opere di diversi paesi europei, confermando la rilevanza dello studio umbro nel settore.