L'architetto Vo Trong Nghia ha tenuto una lezione sulla costruzione con il bambù in una città italiana. Durante l'incontro, ha mostrato esempi di edifici realizzati con questo materiale sostenibile, sottolineando come l'architettura possa integrarsi con la natura. Nessuna dichiarazione sul suo metodo, ma si è concentrato sui benefici pratici e sulla compatibilità ambientale delle sue strutture.

L’architettura sposa la meditazione, si radica nella natura e punta a rigenerare non solo le città, ma la vita stessa delle persone. Di questo e molto altro si parlerà oggi (ore 18) al Teatro Nazionale di Firenze dove arriverà uno dei progettisti più influenti, carismatici e visionari della scena globale contemporanea: Vo Trong Nghia. L’architetto vietnamita sarà protagonista di una lecture d’eccezione dal titolo ’ Mindful Architecture ’. A introdurre l’incontro sarà Marco Casamonti, fondatore dello studio Archea Associati e direttore editoriale di Area, rivista internazionale di architettura e arti del progetto che ha recentemente dedicato un importante e approfondito volume monografico – il numero 179 – proprio allo straordinario lavoro del progettista asiatico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’architetto del bambù. Vo Trong Nghia in città per una lezione green

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Full Movie | A ruthless bandit kidnaps the wrong bride but unexpectedly falls in love with her!

Notizie e thread social correlati

Pistoia, la sfida del territorio: l’impegno per una città greenIl gruppo Amici della Politica ha preso posizione sulla gestione urbanistica e ambientale del territorio di Pistoia, sottolineando l'importanza di...

Perugia piange l'architetto Luciano Zeetti, animatore culturale della città e fondatore del Museo del giocattoloPerugia si trova a perdere una figura di rilievo, l’architetto Luciano Zeetti, noto per aver fondato il Museo del giocattolo e aver contribuito alla...