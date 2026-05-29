Laos le parole dei 5 uomini intrappolati nella grotta e trovati vivi | Mamma non preoccuparti siamo salvi

Le parole dei cinque uomini trovati vivi dai soccorritori nella grotta allagata in Laos dove sono intrappolati da giorni: "Non preoccuparti, mamma, la squadra di soccorso ci ha raggiunto. Siamo al sicuro. Mi mancano tanto mamma e papà". Due risultano ancora dispersi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Laos, trovati vivi 5 dei 7 minatori intrappolati in una grotta allagata: proseguono le ricercheCinque dei sette uomini intrappolati da giorni in una grotta allagata in Laos sono stati trovati vivi. Le immagini dei soccorsi mostrano il difficile intervento dei sub tra cunicoli sommersi e passagg ... adnkronos.com

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