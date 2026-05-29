L' anticiclone cede a giugno | in arrivo una settimana di piogge e calo delle temperature Ma poi

L'anticiclone si indebolisce a giugno, portando una settimana di piogge e temperature in diminuzione. Per il weekend, sono previste condizioni di caldo e sole, ma con un aumento dell’instabilità che potrebbe provocare temporali e acquazzoni.

Il weekend si prospetta caldo e soleggiato anche se l'instabilità è in aumento con temporali e acquazzoni in vista. Oggi, secondo il Centro meteo italiano, il Paese sul fianco orientale del promontorio anticiclonico vedrà uno sviluppo di temporali che interesseranno diverse regioni. Fenomeni fin dal mattino soprattutto su Emilia Romagna e Toscana, ma entro il pomeriggio l'instabilità sarà in ulteriore aumento con temporali in sviluppo anche su Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Isole Maggiori. L'ultimo weekend di maggio, però, inizierà con una maggiore stabilità e la giornata di sabato sarà per lo più soleggiata. Domenica potrebbe invece vedere il ritorno di acquazzoni e temporali su Alpi e Pianura Padana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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