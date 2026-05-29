In una vasta area delle Langhe, i Cordero di Montezemolo affrontano la sfida di mantenere un grande vigneto unificato mentre rispettano le diverse varietà di cru. La gestione biologica su larga scala richiede pratiche specifiche che si scontrano con le tecniche tradizionali locali. La decisione di adottare metodi biologici comporta modifiche nella cura delle piante e nella vinificazione, mantenendo comunque l’identità di ogni singolo cru.

? Domande chiave Come si concilia un grande vigneto unificato con la varietà dei cru?. Perché la gestione biologica su larga scala sfida la tradizione locale?. Quale segreto nasconde il Barolo prodotto sotto un cedro del Libano?. Come può la gestione moderna proteggere i vini dai cambiamenti climatici?.? In Breve Gestione di 50 ettari tra La Morra, Alba, Castiglione Falletto, Guarenes e Cherasco.. Produzione di 10 etichette diverse tra cui Barolo Monfalletto e Riserva Gorette.. Assemblaggio differenziato di 14 ettari a La Morra con affinamento 19-22 mesi.. Certificazione biologica al 100 per cento su tutti gli appezzamenti aziendali.. Elena... 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Langhe: la nobile sfida biologica dei Cordero di Montezemolo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cordero di Montezemolo, la ricerca dell’armonia assolutaI Cordero di Montezemolo sono una delle famiglie nobili piemontesi più numerose, originaria di Mondovì.

Ferrari Luce fa discutere, Luca Cordero di Montezemolo: “Spero tolgano il Cavallino”Ferrari ha presentato una vettura elettrica chiamata Ferrari Luce, provocando reazioni e discussioni.

Montezemolo contro la nuova Ferrari elettrica: C’è il rischio della distruzione di un mito. Spero che si tolga il CavallinoCon la Ferrari elettrica c’è il rischio della distruzione di un mito. L’ex presidente Ferrari Luca Cordero di Montezemolo distrugge la nuova Ferrari Luce a margine dell’assemblea di Confindustria. ... ilfattoquotidiano.it

Montezemolo, alla Ferrari mancano leadership e competenzeNon ci sono, da anni, una serie di elementi per far sì che una squadra funzioni. Manca una leadership forte, e mancano competenze. Lo dimostra il fatto che non si arriva neanche a lottare per la ... ansa.it