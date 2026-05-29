Lampade fuori mercato l' Amg trova la soluzione | alla Zisa riaccesi oltre 300 punti luce

Alla Zisa sono stati riaccesi oltre 300 punti luce, dopo interventi di sostituzione delle lampade esauste, riparazione di circuiti e di singoli punti luminosi guasti. Sono stati effettuati lavori anche sui dispositivi di cabina, per ripristinare la funzionalità dell’illuminazione pubblica. L’operazione ha coinvolto il ripristino di lampade fuori mercato, garantendo la riaccensione di numerosi punti luce spenti da tempo.

Oltre trecento punti luce riaccesi, con interventi di ricambio delle lampade esauste, riparazione di circuiti e di singoli centri luminosi guasti, attività sui dispositivi di cabina. È, in sintesi, l’intervento ad ampio raggio che è stato effettuato dagli operatori della direzione pubblica. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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