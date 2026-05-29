L’amore per l’agricoltura e il Montalbano | addio a Massimo Desideri una vita di traguardi e premi in tutto il mondo

Larciano, 29 maggio 2026 – Ancora un infortunio mortale. A perdere la vita, ieri mattina, intorno alle 10, a Larciano, in località Santa Lucia, sulle colline del Montalbano, l’imprenditore Massimo Desideri, 65 anni. Stava lavorando con il trattore nell’oliveta nella sua azienda agricola ’La Cavallina’, quando per cause che sono in corso di accertamento dalle autorità intervenute, è rimasto coinvolto nell’incidente. Massimo Desideri è un noto imprenditore della zona. È proprietario dell’azienda ’Utilplastic’, con sede a Larciano in via campo Sportivo, che produce articoli per la pulizia della casa. Un’attività ereditata dai genitori e portata avanti con competenza e capacità che ha permesso alla ditta di raggiungere importanti traguardi economici. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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