L’altra faccia della crisi di Hormuz | patto Cina-Pakistan per il porto di Gwadar con contorno di accordi miliardari

Da it.insideover.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Cina e il Pakistan hanno firmato un accordo per il porto di Gwadar, con investimenti di miliardi di dollari. L’intesa prevede lo sviluppo infrastrutturale e commerciali nel porto strategico. Nel frattempo, il leader pakistano ha incontrato il presidente cinese, rafforzando i legami tra i due paesi. La visita si inserisce in una serie di incontri tra Pechino e leader di altri paesi, mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano.

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Si rafforza l’asse tra Cina e Pakistan. Dopo Donald Trump e Vladimir Putin, arrivati a Pechino nell’ultimo mese in rapida successione, Xi Jinping ha accolto Shehbaz Sharif. Il primo ministro pakistano è volato oltre la Muraglia in un momento delicatissimo, e cioè mentre Islamabad è alla ricerca di investimenti e, allo stesso tempo, si trova a gestire due dossier spinosissimi: le tensioni con l’Afghanistan e la mediazione tra Iran e Stati Uniti nella guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dall’ambasciata del Pakistan in Cina, Sharif ha concluso una visita “molto produttiva”, impreziosita dalla firma di accordi e memorandum per un valore superiore ai 7 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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