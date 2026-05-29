La Cina e il Pakistan hanno firmato un accordo per il porto di Gwadar, con investimenti di miliardi di dollari. L’intesa prevede lo sviluppo infrastrutturale e commerciali nel porto strategico. Nel frattempo, il leader pakistano ha incontrato il presidente cinese, rafforzando i legami tra i due paesi. La visita si inserisce in una serie di incontri tra Pechino e leader di altri paesi, mentre le tensioni nello Stretto di Hormuz continuano.

Si rafforza l’asse tra Cina e Pakistan. Dopo Donald Trump e Vladimir Putin, arrivati a Pechino nell’ultimo mese in rapida successione, Xi Jinping ha accolto Shehbaz Sharif. Il primo ministro pakistano è volato oltre la Muraglia in un momento delicatissimo, e cioè mentre Islamabad è alla ricerca di investimenti e, allo stesso tempo, si trova a gestire due dossier spinosissimi: le tensioni con l’Afghanistan e la mediazione tra Iran e Stati Uniti nella guerra in Medio Oriente. Secondo quanto riferito dall’ambasciata del Pakistan in Cina, Sharif ha concluso una visita “molto produttiva”, impreziosita dalla firma di accordi e memorandum per un valore superiore ai 7 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - L’altra faccia della crisi di Hormuz: patto Cina-Pakistan per il porto di Gwadar con contorno di accordi miliardari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Usa e Iran in tregua per due settimane con riapertura Hormuz: il successo della mediazione di Pakistan e CinaGli Stati Uniti e l’Iran hanno concordato un cessate il fuoco di due settimane, con un accordo che entra in vigore immediatamente.

Il Pakistan si difende dalla crisi in Medio Oriente con il fotovoltaico: milioni di pannelli solari sui tetti contro il petrolio fermo a HormuzIl Pakistan sta investendo nel fotovoltaico, installando milioni di pannelli solari sui tetti delle città, come risposta alla crisi energetica legata...

Temi più discussi: Xi Jinping rafforza l’asse con il Pakistan: Amicizia indistruttibile. Pechino elogia Islamabad per gli sforzi di pace con l’Iran; Trump tra risiko mediorientale e prossimo strike; Esperti Onu a libro paga di Russia, Cina e Qatar. Nessuna sorpresa; La crisi della realtà.

Il Pakistan cerca di tenere in piedi i colloqui impossibili, ma gli serve l’aiuto della CinaIslamabad si muove tra Washington, Teheran e Pechino come interlocutore principale nei negoziati sull’Iran, ma la mediazione resta incerta tra sospetti reciproci, nuove presenze (Qatar incluso) e la ... ilfoglio.it

Qual è il tuo più grande grattacapo quando viaggi in Cina? reddit

Cina-Pakistan, piano di pace in 5 punti per tregua Iran | Cosa prevede: sicurezza a Hormuz, accordo ONU e…Il piano di pace in 5 punti presentato da Cina e Pakistan per la fine della guerra in Iran: alla mediazione all'accordo con l'ONU su Hormuz. Gli scenari L’ASSE CON LA CINA E IL PAKISTAN COME ... ilsussidiario.net