L’Ai e la sanità nel nuovo libro di Alessio D’Amato | Un cambiamento che ci obbliga a ripensare profondamente il significato stesso del prendersi cura delle persone

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un nuovo libro di Alessio D’Amato analizza come l’intelligenza artificiale stia trasformando la sanità. Il testo affronta temi come diagnosi più precise e supporto nelle scelte cliniche, evidenziando un cambiamento che richiede un ripensamento del modo di prendersi cura dei pazienti. L’autore sottolinea come queste innovazioni spingano a riconsiderare i modelli tradizionali di assistenza sanitaria, senza entrare in dettagli su applicazioni specifiche o implicazioni etiche.

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(Adnkronos) – Dalla diagnostica avanzata al supporto nelle decisioni cliniche, dalla medicina personalizzata alla genomica, fino alla robotica chirurgica, alla telemedicina e al monitoraggio remoto dei pazienti: le applicazioni dell’intelligenza artificiale in sanità stanno crescendo rapidamente e mostrando risultati sempre più efficaci. "Non siamo di fronte soltanto a una nuova ondata tecnologica, ma a un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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