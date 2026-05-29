L’Ai e la sanità nel nuovo libro di Alessio D’Amato | Un cambiamento che ci obbliga a ripensare profondamente il significato stesso del prendersi cura delle persone

Un nuovo libro di Alessio D’Amato analizza come l’intelligenza artificiale stia trasformando la sanità. Il testo affronta temi come diagnosi più precise e supporto nelle scelte cliniche, evidenziando un cambiamento che richiede un ripensamento del modo di prendersi cura dei pazienti. L’autore sottolinea come queste innovazioni spingano a riconsiderare i modelli tradizionali di assistenza sanitaria, senza entrare in dettagli su applicazioni specifiche o implicazioni etiche.

(Adnkronos) – Dalla diagnostica avanzata al supporto nelle decisioni cliniche, dalla medicina personalizzata alla genomica, fino alla robotica chirurgica, alla telemedicina e al monitoraggio remoto dei pazienti: le applicazioni dell’intelligenza artificiale in sanità stanno crescendo rapidamente e mostrando risultati sempre più efficaci. "Non siamo di fronte soltanto a una nuova ondata tecnologica, ma a un. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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