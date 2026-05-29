Ladri tentano irruzione nell' azienda di trasporti in zona industriale

Notizia in breve

Una banda di ladri ha tentato di entrare in un’azienda di trasporti situata nell’area industriale di Sant’Angelo in Formis. L’assalto è avvenuto di notte e non è riuscito a penetrare all’interno, grazie alla presenza di sistemi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di furto.