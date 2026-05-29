Ladri tentano irruzione nell' azienda di trasporti in zona industriale
Una banda di ladri ha tentato di entrare in un’azienda di trasporti situata nell’area industriale di Sant’Angelo in Formis. L’assalto è avvenuto di notte e non è riuscito a penetrare all’interno, grazie alla presenza di sistemi di sicurezza. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per le indagini. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo di furto.
Paura a Sant’Angelo in Formis, frazione del comune di Capua, dove una banda di malviventi ha tentato di introdursi all’interno di un’azienda di trasporti situata nell’area industriale. Il colpo, però, è stato sventato grazie al tempestivo intervento del sistema di sorveglianza attivo presso la. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Notizie e thread social correlati
Ladri "acrobati" tentano il colpo in un'azienda edile di Palo del Colle ma vengono messi in fuga dall'allarmeNella serata del 24 marzo, a Palo del Colle, due persone non identificate sono riuscite a penetrare in un’azienda del settore edile lungo la Strada...
Tentano irruzione in casa per furto: dalla finestra sbuca la proprietaria che li mette in fugaNella mattinata di lunedì 27 aprile, un tentativo di furto in un'abitazione si è concluso con la fuga dei malviventi dopo che la proprietaria,...
Argomenti più discussi: Don Bosco, tentano furto in appartamento poi con martelli e cacciaviti aggrediscono agenti per scappare; Raffadali. Colpo grosso in una gioielleria: ladri rubano gioielli e preziosi per 100mila euro; Banda rapina minimarket con martello e passamontagna ‘artigianali’.
Ladri hanno tentato di svaligiare la cassaforte dell’impianto di cremazione nel cimitero di Poggioreale, a Napoli, senza riuscirviTentativo di furto, nella notte, nell'impianto di cremazione del cimitero di Poggioreale, a Napoli: i ladri hanno forzato la cassaforte ma sono andati ... fanpage.it
FRATTAMAGGIORE, TENTANO RAPINA ALLA BCC, ARRESTATI DUE LADRI facebook