L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Cesare Pesenti” di Bergamo, fondato negli anni ’30, ha lanciato un progetto chiamato “Acquario di Cesare P”. Si tratta di un’iniziativa che mira a favorire l’inclusione attraverso attività creative, coinvolgendo studenti con differenti abilità. Il progetto utilizza l’arte e la creatività per abbattere le barriere tra gli studenti, promuovendo un ambiente di lavoro più aperto e inclusivo.

Bergamo. L’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Cesare Pesenti” è un istituto professionale situato a Bergamo, con una storia che affonda le sue radici negli anni ’30. Qui, numerosi ragazzi apprendono un mestiere che permetterà loro di inserirsi nel mondo del lavoro. Nel corso degli anni la scuola si è trasformata, ma il suo obiettivo è rimasto invariato: essere un punto di riferimento per l’educazione e la formazione dei giovani. Oggi la realtà del Pesenti è caratterizzata da numerose sfide. Gli studenti sono moltissimi, quasi tutti maschi, e oltre il 30% sono di origine straniera. Si tratta di un ambiente delicato. Gli insegnanti non devono limitarsi a trasmettere nozioni, ma devono diventare veri e propri “mediatori”, aiutando i ragazzi nel loro percorso di integrazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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L'acquario di Cesare P: la creatività che abbatte le barriere all'istituto professionale Pesenti

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