L' abbiamo filmata senza che lo sapesse la difesa corporativa dei calciatori del Bra accusati di stupro di gruppo
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Sesso senza consenso? “Ha fatto tutto lei, chiedeva un incontro di gruppo”. Palpeggiamenti fuori dal bar? “Ma va, le abbiamo toccato il sedere per vedere se fosse tonico” dicono in due. L’altro: “Lì non l’ho neanche sfiorata”.Ecco le parole scelte dai calciatori Fausto Perseu (24 anni), Alessio. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
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