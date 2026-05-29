Le gomme non hanno una data di scadenza, ma la loro durata dipende dalla cura e dalla conservazione. La principale causa di usura non è il tempo trascorso, bensì l’incuria nel mantenerle in buone condizioni. Pneumatici mal conservati o deteriorati possono rappresentare un rischio maggiore rispetto a quelli più vecchi ma correttamente conservati. La sostituzione non è obbligatoria solo in base all’età, ma si valuta anche lo stato di usura e l’eventuale deterioramento.

Pneumatici? non hanno una data di scadenza e le modalità della loro conservazione contano più della loro età. Lo dimostrano le prove di Assogomma, l’associazione di Confindustria che rappresenta i comparti gomma, cavi elettrici e affini (210 imprese per un totale di circa 30.000 addetti, gommisti e ricostruttori esclusi, che valgono un fatturato tra i 7 e gli 8 miliardi), eseguite sul circuito di Varano de’ Melegari. Prove che hanno confermato una volta di più la necessità del corretto gonfiaggio delle gomme: non soltanto per una questione di sicurezza, ma anche economica. “Abbiamo calcolato che su un’auto che con un litro percorre mediamente 15 chilometri per un totale di circa 10. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La verità sulle gomme “vecchie”. Il nemico non è il tempo, ma l’incuria

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