La Valchiavenna contro lo spopolamento | pronti 400mila euro per le attività di sostegno del tessuto economico

Notizia in breve

La Comunità montana della Valchiavenna ha annunciato un investimento di 400 mila euro destinato a sostenere le attività economiche locali. La somma sarà utilizzata per finanziare progetti e iniziative volte a contrastare lo spopolamento nelle aree montane. La decisione è stata comunicata il 29 maggio 2026 e mira a rafforzare il tessuto economico della regione attraverso interventi mirati.