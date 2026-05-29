La Valchiavenna contro lo spopolamento | pronti 400mila euro per le attività di sostegno del tessuto economico
La Comunità montana della Valchiavenna ha annunciato un investimento di 400 mila euro destinato a sostenere le attività economiche locali. La somma sarà utilizzata per finanziare progetti e iniziative volte a contrastare lo spopolamento nelle aree montane. La decisione è stata comunicata il 29 maggio 2026 e mira a rafforzare il tessuto economico della regione attraverso interventi mirati.
Chiavenna, 29 maggio 2026 – Sostegno economico per contrastare lo spopolamento? La Comunità montana della Valchiavenna mette sul piatto 400.000 euro. L’ente montano presiedute da Davide Trussoni ha infatti ufficialmente attivato il nuovo bando per il sostegno e il mantenimento del tessuto economico locale per l’annualità 2026. Si tratta di una misura straordinaria che prevede 400.000 euro complessivi a fondo perduto, resa possibile grazie alla sinergia strategica con la Provincia di Sondrio (attraverso le risorse dell’Accordo quadro di sviluppo territoriale - Aqst 2025) e con i Comuni del territorio, uniti per contrastare lo spopolamento e valorizzare le attività locali come veri e propri presidi sociali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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