La Uefa abolisce la Conference League? Ecco come stanno le cose

La UEFA ha annunciato che potrebbe eliminare la Conference League, la competizione europea per club appena vinta dal Crystal Palace. La decisione potrebbe influenzare le squadre di alto livello di Serie A, che hanno espresso preoccupazioni riguardo alla possibilità di perdere questa competizione. Finora, nessun cambiamento è stato ufficializzato, ma le discussioni tra le parti sono in corso. La questione riguarda il futuro della terza competizione europea e il suo ruolo nel calendario delle squadre.

Per i top club di Serie A è stato quasi un incubo. Tanti tifosi si auguravano di arrivare tra le prime sei oppure ottavi. Da evitare a tutti i costi il settimo posto che dà l’accesso alla Conference League. Alla fine se l’è preso l’Atalanta e ben volentieri. I nerazzurri proveranno a essere il secondo club italiano a vincerla dopo la Roma, succedendo agli inglesi del Crystal Palace nell’albo d’oro. Ma c’è futuro per la Conference League? A metterlo in dubbio è il giornalista sportivo Luigi Salomone che, ai microfoni di Radio Radio, ha dichiarato: “Ho letto che la Uefa sta pensando di abolire la Conference dal prossimo anno e di allargare l’Europa League, perché non dà abbastanza soldi, così diventa una coppa inutile. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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