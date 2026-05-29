Oggi verrà eseguita l’autopsia su Gianluigi Piaccia, morto venerdì dopo un’esplosione nella sede di una ditta di test e collaudi. La procura ha disposto l’esame necroscopico per determinare le cause del decesso. Il sindaco ha commentato che nessuno dovrebbe perdere la vita sul lavoro, sottolineando la gravità dell’incidente. La polizia sta indagando sulle circostanze dell’esplosione.

Sarà l’autopsia, prevista per oggi, a cercare di chiarire che cosa abbia ucciso Gianluigi Piaccia dopo la devastante esplosione avvenuta venerdì alla Tecno Collaudi di Bellocchi. L’ipotesi su cui si concentrano gli inquirenti è quella dell’omicidio colposo dopo la morte del 35enne fanese, deceduto all’ospedale regionale di Torrette dove era ricoverato in condizioni disperate per il gravissimo trauma cranico riportato nello scoppio. La tragedia ha scosso profondamente Fano e soprattutto il quartiere Tombaccia, dove Gianluigi viveva con la famiglia. Sui social si moltiplicano messaggi di dolore. Anche il sindaco Luca Serfilippi ha affidato a Facebook il suo cordoglio: "Purtroppo Gianluigi non ce l’ha fatta, aveva 35 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La tragedia di Gianluigi, oggi l’autopsia. Il sindaco: "Non si può morire sul lavoro"

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