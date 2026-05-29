La Tav Treviglio manca il primo matchpoint | si va alla bella a Montecatini

La TAV Treviglio ha perso il primo matchpoint e ora deve disputare una gara decisiva a Montecatini. La squadra ha iniziato sotto e ha inseguito per tutta la partita, senza mai riuscire a mettere pressione agli avversari. Alla fine, il punteggio ha premiato gli avversari, che ora hanno la possibilità di qualificarsi con una vittoria nella prossima sfida. La partita si è conclusa con Treviglio in svantaggio, portando la serie a una gara decisiva.

La TAV Treviglio non ingrana la quarta, va subito sotto ed è costretta a inseguire Montecatini per tutti i 40? di gioco. I rossoblù pareggiano la serie e la sfida decisiva sarà domenica al PalaTerme. Il match point dei biancoverdi sfuma sin dall’avvio e il recupero finale (da -22 a -6) è tardivo: finisce 65-74. Si gioca in un palazzetto ridotto in capienza, ma il colpo d’occhio della curva tutta biancoverde è da brividi. L’avvio del quintetto di Villa, però, con Anchisi, Rubbini, Reati, Taflaj e Agostini è di grande difficoltà. Il tecnico rossoblù Andreazza, con Bargnesi, Jackson, D’Alessandro, Acunzo e Vedovato, prende in mano la partita. Il play pesarese dei rossoblù assiste D’Alessandro per il canestro che sblocca il match e poi ne mette 10 consecutivi: 0-12 al 6?. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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