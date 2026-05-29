La svolta privata di Gerry Scotti | emerge una verità incredibile

Il conduttore televisivo ha deciso di sposarsi segretamente con la sua compagna storica. La cerimonia è avvenuta lontano dai riflettori e i dettagli del matrimonio sono stati rivelati di recente. La coppia ha mantenuto riserbo sulla notizia fino a ora.

Il celebre conduttore Mediaset ha preso una decisione incredibile insieme alla compagna storica, svelando i dettagli di un matrimonio segreto vissuto lontano dai riflettori Gerry Scotti e Gabriella Perino sono marito e moglie. I due avrebbero pronunciato il loro sì lontano dai riflettori, scegliendo il silenzio al posto dell’annuncio, la discrezione al posto della mondanità. Una notizia rimasta custodita per oltre un anno e mezzo e che oggi riporta sotto i riflettori una delle coppie più riservate e solide dello spettacolo italiano. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il conduttore e l’architetta milanese si sarebbero sposati in Comune a Milano con una cerimonia intima, quasi invisibile, celebrata senza clamore e senza quel contorno che solitamente accompagna un matrimonio vip. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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