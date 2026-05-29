La storica galleria di Postoleone si illumina | inaugurato il nuovo impianto artistico nella Valle del Ghiodaro
È stato completato l’intervento di illuminazione artistica nella galleria di Postoleone, situata lungo la Sp11 Letojanni-Mongiuffi Melia nella Valle del Ghiodaro. La nuova installazione mira a valorizzare un luogo considerato tra i punti di maggiore interesse del territorio jonico messinese. L’intervento ha portato all’illuminazione definitiva della galleria, rendendola più visibile e suggestiva durante le ore serali. Nessun altro dettaglio sugli interventi o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.
Nuova luce per uno dei luoghi più suggestivi del territorio jonico messinese. Sono stati completati gli interventi di illuminazione artistica della storica galleria di Postoleone, lungo la Sp11 Letojanni-Mongiuffi Melia, opera che punta a valorizzare ulteriormente un sito considerato tra le perle. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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