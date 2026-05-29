La storica galleria di Postoleone si illumina | inaugurato il nuovo impianto artistico nella Valle del Ghiodaro

Notizia in breve

È stato completato l’intervento di illuminazione artistica nella galleria di Postoleone, situata lungo la Sp11 Letojanni-Mongiuffi Melia nella Valle del Ghiodaro. La nuova installazione mira a valorizzare un luogo considerato tra i punti di maggiore interesse del territorio jonico messinese. L’intervento ha portato all’illuminazione definitiva della galleria, rendendola più visibile e suggestiva durante le ore serali. Nessun altro dettaglio sugli interventi o sui soggetti coinvolti è stato reso noto.