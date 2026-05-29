Un pratese ai Mondiali di footgolf, la disciplina che si gioca sui classici campi da golf, ma con buche più grandi, a misura di pallone da calcio, dove ovviamente bisogna fare centro con i piedi. Parliamo di Cristian Pagliai, ex calciatore (di ruolo difensore) anche dell’Ac Prato, con il quale ha vinto la Coppa Italia di Serie C nel 2001. Da circa due anni, il tesserato del FootGolf Prato si è avvicinato a questo sport, appassionandosi fin da subito. Impegnato in competizioni nazionali, Pagliai è riuscito a qualificarsi alla kermesse iridata grazie alla propria posizione nel ranking, ottenendo quindi la possibilità di essere fra gli italiani al via del FIFG FootGolf World Championship, iniziato il 27 maggio e che andrà avanti fino al 7 giugno nella cornice di Acapulco, in Messico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La storia, il personaggio, la manifestazione. Pagliai, un pratese ai Mondiali di footgolf

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