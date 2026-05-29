La storia il personaggio la manifestazione Pagliai un pratese ai Mondiali di footgolf
Un pratese partecipa ai Mondiali di footgolf, una disciplina sportiva che si svolge su campi da golf con buche più grandi, progettate per essere raggiunte con un calcio. La competizione vede atleti provenienti da diverse nazioni che si sfidano in questa variante del golf, giocata con un pallone da calcio. La manifestazione si svolge sui campi dedicati a questa disciplina, con regole simili a quelle del golf tradizionale, ma adattate per l’utilizzo del piede.
Un pratese ai Mondiali di footgolf, la disciplina che si gioca sui classici campi da golf, ma con buche più grandi, a misura di pallone da calcio, dove ovviamente bisogna fare centro con i piedi. Parliamo di Cristian Pagliai, ex calciatore (di ruolo difensore) anche dell’Ac Prato, con il quale ha vinto la Coppa Italia di Serie C nel 2001. Da circa due anni, il tesserato del FootGolf Prato si è avvicinato a questo sport, appassionandosi fin da subito. Impegnato in competizioni nazionali, Pagliai è riuscito a qualificarsi alla kermesse iridata grazie alla propria posizione nel ranking, ottenendo quindi la possibilità di essere fra gli italiani al via del FIFG FootGolf World Championship, iniziato il 27 maggio e che andrà avanti fino al 7 giugno nella cornice di Acapulco, in Messico. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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