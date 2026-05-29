La Stampa cambia proprietà: il gruppo Sae, guidato dall'imprenditore Alberto Leonardis, ha completato l'acquisizione del quotidiano torinese e dei relativi rami d'azienda da Gedi. Nel nuovo capitale entrano 12 soci, segnando l'inizio di una fase diversa per il giornale. La transazione è stata annunciata ufficialmente, portando la proprietà del quotidiano sotto il controllo del gruppo Sae.

La maggioranza (51%) fa capo al veicolo di Leonardis. Anche gli Agnelli-Elkann tra gli azionisti locali col 49% Comincia ufficialmente la nuova era de La Stampa. Il gruppo Sae guidato dall'imprenditore Alberto Leonardis ha infatti annunciato il completamento dell'acquisizione da Gedi del quotidiano torinese e dei rami d'azienda collegati. Come sarà la compagine azionaria? Il 51% fa capo a una nuova società editrice Sae Piemonte costituita per gestire l'operazione di cui la Sae di Leonardis possiede il 51% e Toto Holding Spa il 49%. Da segnalare che il gruppo Leonardis annovera tra i suoi soci la Fondazione Sardegna, Carimonte Holding e Sportcast (che conta tra i soci anche la Federazione Italiana Tennis e Padel). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Stampa passa di mano. Nel capitale 12 nuovi soci

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