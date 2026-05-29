La Spezia ha presentato LIMES, una piattaforma digitale dedicata alla Lunigiana storica e ai grandi cammini. La piattaforma permette di esplorare e conoscere un territorio vasto e diversificato, ancora in parte sconosciuto. L’obiettivo è offrire un punto di accesso unificato a percorsi, storia e paesaggi dell’area. La presentazione è avvenuta di recente, con l’intento di promuovere la conoscenza e la fruizione del territorio attraverso strumenti digitali.

La Spezia punta su LIMES, per raccontare e vivere un territorio ampio, variegato e ancora in parte inesplorato. LIMES è una piattaforma digitale cofinanziata dal Ministero del Turismo, pensata per connettere e rendere fruibile il patrimonio storico, archeologico e culturale di un’area vasta che si estende tra Liguria e Toscana, dalle valli del Vara, della Magra e del Serchio fino alla costa del Levante ligure. Un angolo d’Italia che rappresenta il baricentro naturale di un sistema interregionale caratterizzato da siti archeologici, castelli, forti, fortificazioni e una fitta rete di percorsi storici che testimoniano secoli di trasformazione del paesaggio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La Spezia lancia LIMES. Lunigiana storica e i grandi cammini in una piattaforma

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