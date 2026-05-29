La solidarietà si muove a passo di flamenco
Una performance di flamenco si è svolta in una piazza cittadina, coinvolgendo un gruppo di ballerini e musicisti. Durante l’evento, i movimenti della danza si sono sincronizzati con i battiti di un cuore di un bambino, visibile tramite un monitor presente sul palco. La manifestazione ha attirato un pubblico numeroso, che ha assistito alla collaborazione tra musica, danza e solidarietà.
La danza si intreccia alla solidarietà, collegando i passi di flamenco con i battiti del cuore di un bambino. Venerdì 5 giugno alle 21, la solidarietà si muove a ritmo di flamenco e porta in scena al teatro Bonci di Cesena, lo spettacolo di beneficenza ‘Oz el otro mago’ organizzato da Studio 524, in collaborazione e con il patrocinio di Ausl Romagna e Comune di Cesena, con il prezioso sostegno di Bcc Romagnolo. Il ricavato della serata sarà devoluto all’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Bufalini di Cesena per il miglioramento degli ambienti dedicati al parto allo scopo di promuovere esperienze positive di nascita.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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