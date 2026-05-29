La scuola Manzoni si è rifatta il look Intervento strategico da 1,3 milioni

La scuola elementare di via Manzoni a Cernusco è stata riqualificata con un intervento da 1,3 milioni di euro. I lavori sono terminati e l’edificio è stato riconsegnato ieri a insegnanti e studenti, dopo mesi di cantiere. La struttura, la più vecchia della città, ora presenta un aspetto rinnovato e più funzionale. L'intervento ha interessato le facciate, gli spazi interni e le aree esterne dell’edificio.

La scuola elementare più vecchia di Cernusco si è rifatta il look. Si sono conclusi i lavori di riqualificazione dell’elementare di via Manzoni e ieri l’edificio è stato riconsegnato a insegnanti e alunni dopo mesi di cantiere. Un intervento atteso da tempo in città, costato circa 1,3 milioni di euro, che ha interessato soprattutto tetto e facciate della sede anni Trenta nel cuore del centro. La scuola, che ogni giorno accoglie circa 550 bambini, torna così pienamente operativa con spazi rinnovati e un’immagine riqualificata dopo oltre novant’anni di vita. La cerimonia è stata preceduta da un sopralluogo della sindaca Paola Colombo e dei... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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