La sclerosi multipla pediatrica | come scoprire la malattia nei bambini

Nell’immaginario comune la sclerosi multipla è una malattia che interessa esclusivamente gli adulti. Eppure esiste anche una forma pediatrica che, come riportato in questo studio, prende il nome di Pediatric-Onset Multiple Sclerosis (POMS). È una forma che colpisce bambini e adolescenti prima dei 18 anni e che, proprio perché spesso non si pensa possa riguardare l’età pediatrica, viene riconosciuta e diagnosticata tardi. Questo non è un dettaglio secondario, perché il sistema nervoso di un bambino è ancora in pieno sviluppo, e ogni ricaduta non trattata può lasciare tracce su funzioni cognitive, apprendimento e benessere emotivo in una fase della vita in cui tutto questo ha un peso enorme. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

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