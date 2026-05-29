Top Gun ci ha fatto conoscere uno degli orologi più mitici della storia del cinema. Lo stesso modello è tornato in piena forma al polso di Tom Cruise nell’atteso sequel del film ’Top Gun: Maverick’. Si tratta del Porsche Design by Orfina 7176s. Non il classico orologio militare di ordinanza, ma un cronografo in acciaio rivestito in PVD nero, animato dal celebre movimento Lemania 5100. Un pezzo di stile iconico e grintoso che l’attore ha voluto indossare di nuovo, a distanza di trentasei anni dal film che l’ha reso in mito. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La scelta di Tom Cruise per i due ’Top Gun’

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The Silent Choice That Changed Tom Cruises Family Forever!

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