La Roma stringe i tempi per il rinnovo di Celik | Gasperini dà il via libera ma serve l’intesa sull’ingaggio
La Roma accelera sul rinnovo di Celik, con Gasperini che dà il via libera. Tuttavia, resta da raggiungere un accordo sull’ingaggio. Il club lavora per definire i dettagli contrattuali e consolidare il rapporto con il giocatore prima della chiusura della sessione di mercato. La trattativa si concentra sulla parte economica, mentre non ci sono ancora conferme ufficiali sulla conclusione positiva. La decisione finale dipenderà dalla negoziazione tra le parti.
Il futuro a breve termine di Zeki Celik con la maglia della Roma rimane un nodo centrale all’interno delle manovre di mercato del club capitolino, impegnato a definire la rosa in vista della prossima stagione sportiva. Il contratto del difensore turco, contrassegnato dal numero diciannove, giungerà alla sua naturale scadenza il prossimo 30 giugno, una scadenza temporale che impone una rapida risoluzione delle trattative per evitare una separazione a parametro zero. L’allenatore Gian Piero Gasperini ha già espresso formalmente la chiara volontà di poter contare sulle prestazioni del calciatore anche per l’annata ventura, considerando l’esterno un tassello affidabile all’interno del proprio scacchiere tattico, ma la fumata bianca definitiva è subordinata al raggiungimento di un punto di incontro sul piano prettamente economico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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