Dopo anni di chiusura, il ridotto del teatro comunale Metastasio è stato riaperto. La nuova apertura è stata ufficializzata con una cerimonia che ha visto la partecipazione di rappresentanti locali e artisti. Il locale, recentemente ristrutturato, sarà ora dedicato a ospitare eventi e iniziative culturali, con l’obiettivo di offrire uno spazio a servizio della città. La riapertura segna un passo importante per il teatro e il suo ruolo nella vita culturale.

Novità per il teatro comunale Metastasio: dopo anni di chiusura ieri è stato inaugurato il " Ridotto ", che è stato restituito alla città dopo interventi di riqualificazione che hanno interessato l’intera struttura, consentendo così l’apertura di questo spazio in attesa del completamento dei lavori di rigenerazione dell’intero polo culturale. L’inaugurazione ha visto la partecipazione di Valter Stoppini, sindaco di Assisi, Francesco De Rebotti, assessore regionale ai lavori pubblici, Francesca Corazzi, assessore municipale ai lavori pubblici e dell’architetto Alfio Barabani, progettista dell’intervento. Il "Ridotto" – è stato evidenziato – è uno spazio che, a lato del foyer del teatro, può essere fruito a funzionamento separato, sia per accesso che per impianti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La rinascita del Metastasio. Riapre il ’ridotto’ del teatro: "Luogo al servizio di Assisi"

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