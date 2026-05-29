La proposta di Rifondazione Comunista | I proventi della mafia per la cura dei disastri procurati dalla stessa mafia

Il patrimonio confiscato a Messina Denaro sarà destinato al miglioramento del sistema idrico in Sicilia. La proposta proviene da Rifondazione Comunista, che suggerisce di utilizzare i proventi della mafia per finanziare interventi di riparazione e potenziamento delle infrastrutture idriche nella regione. La proposta mira a impiegare i beni sequestrati per interventi concreti in un settore critico, dopo averli confiscati all'indagato.

Il patrimonio confiscato a Messina Denaro venga destinato al miglioramento del sistema idrico siciliano. L’impiego dei beni sottratti alla mafia per finalità sociali trova proprio in questo ambito la sua più autentica funzione risarcitoria. La mafia ha ostacolato per decenni ogni prospettiva di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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