A Trieste si è verificata la prima morte legata all’abuso di Fentanyl. La vittima è un uomo di circa 40 anni. L’episodio è avvenuto recentemente e rappresenta il primo caso di decesso collegato a questa sostanza nel capoluogo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze che hanno portato alla morte. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulla vicenda.

È successo anche a Trieste: si è verificata in tempi recenti la prima morte per abuso di Fentanyl nel capoluogo giuliano. Lo rivela Il Piccolo, specificando che si tratta di un quarantenne italiano deceduto in casa. Chiamata la “droga degli zombie” per i devastanti effetti che provoca a livello. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Botte, minacce di morte e richieste di denaro nei confronti della zio, finisce in carcere un quarantenneArezzo, 20 marzo 2026 – La Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 40 anni, accusato di aver aggredito la zia con violenze fisiche, minacce di morte...

Aveva scritto un libro per far superare ai figli la morte del marito, ora è stata condannata per il suo omicidio: lo ha avvelenato con il FentanylUna donna di 35 anni è stata condannata per aver ucciso il marito con un'iniezione di Fentanyl.

Temi più discussi: Prima morte a Trieste per abuso di Fentanyl: la vittima è un quarantenne; La prima morte per Fentanyl a Trieste: è un quarantenne; Il caso di Gessica Disertore non sarà archiviato: giudice dispone nuovi accertamenti per far luce sulla sua morte; Madre di Milwaukee accusata di Fentanyl Morte del figlio di 3 mesi.

Questo EP strumentale è stato realizzato usando solo Maschine e rappresenta le cinque diverse fasi della mia vita nel corso di 12 anni (droghe/dipendenza, nuova città/senzatetto, la mia stessa morte, speranza, vita attuale) reddit

Ravenna, uccisa per errore dal cerotto al Fentanyl: infermiera di 26 anni sarà processata per omicidio colposoRinviata a giudizio con l’accusa di omicidio colposo per la morte di una 90enne deceduta in seguito alla somministrazione di un cerotto a base di Fentanyl all’inizio del 2023. Lei è un'infermiera ... corrieredibologna.corriere.it

Papà è ancora qui, scrisse un libro per aiutare i figli a superare la morte del padre. Ora sarà processata con l’accusa di aver ucciso il marito col FentanylRoma, 23 febbraio 2026 - In Utah una donna che aveva scritto un libro per aiutare i propri figli a superare il trauma della perdita del padre finirà a processo con l’accusa di aver avvelenato il ... quotidiano.net