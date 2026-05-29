Il presidente del Consiglio ha dichiarato che il rischio dell’integralismo è reale. Durante l’intervista a Mattino Cinque, ha parlato delle politiche del governo riguardo all’immigrazione irregolare e al tema islamico. Ha evidenziato come il governo si impegni a contrastare le minacce legate all’estremismo e alla radicalizzazione. La premier ha sottolineato l’attenzione alle questioni di sicurezza e controllo dei flussi migratori.

Ospite di Mattino Cinque, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto un ampio punto sulle politiche di questo governo con vasto focus sul tema islam e immigrazione irregolare, estremamente attuali. «Al di là dei fatti drammatici di Modena, sui quali ovviamente serve fare piena luce e andare fino in fondo, io penso sia chiaro a tutti che il rischio dell'integralismo islamico è un pericolo reale», ha detto la premier, rivendicando la posizione del governo da lei guidato, che è la posizione tenuta da tempo dai singoli partiti che lo compongono e da lei in prima persona. Questo pericolo, ci ha tenuto a sottolinearlo, è «una delle... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La premier: "Quello dell’integralismo è un rischio reale"

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