La Prefettura di Firenze ha inviato una diffida al Comune di Vicchio perché non ha approvato entro il 30 aprile il rendiconto di gestione del 2025. Le opposizioni accusano il Comune di fallimento politico.

di Nicola Di Renzone Brutta sorpresa per il Comune di Vicchio, che ha ricevuto una diffida dalla Prefettura di Firenze per non aver approvato nei termini previsti, ovvero il 30 aprile, il rendiconto di gestione per l’anno 2025. Adesso dovrà provvedere, pena lo scioglimento del Consiglio comunale e la nomina del Commissario, entro 20 giorni. Vicchio non è il solo Comune mugellano a non aver ottemperato alla scadenza, visto che anche il Comune di Borgo San Lorenzo ha approvato fuori termini il rendiconto 2025, avendolo licenziato nella seduta consiliare del 21 Maggio scorso. Non si hanno però, al momento, notizie di analoghe diffide nei confronti di altri Comuni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Prefettura diffida il Comune. Ira opposizioni: "Fallimento politico"

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