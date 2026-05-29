La cantante ha partecipato a una campagna pubblicitaria per una catena di ristoranti, in cui si mostra mentre suona delle costolette di maiale. La partecipazione avviene dopo che aveva dichiarato di aver abbandonato il veganismo. La organizzazione animalista ha commentato negativamente l’immagine, definendola “grottesca” e criticando la scelta della cantante di promuovere un piatto di carne dopo aver sostenuto un'alimentazione vegetale.

La PETA ha criticato pubblicamente Lizzo per la sua nuova collaborazione con Chili’s, che vede la star promuovere le costolette di maiale della catena di ristoranti, nonostante il suo passato da vegana. Condividendo un video che unisce il nuovo spot della cantante a immagini crude di maiali maltrattati e vittime di abusi nell’industria della carne, l’organizzazione no-profit per la difesa dei diritti degli animali, nota per le sue campagne di sensibilizzazione contro l’allevamento intensivo, lo sfruttamento nell’industria dell’abbigliamento e della sperimentazione, ha scritto su Instagram: «I MAIALI RIVOGLIANO LE LORO COSTINE. Era ora che ti facessi venire un po’ di coscienza, @lizzobeeating. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - La PETA critica Lizzo per la sua “grottesca” campagna pubblicitaria in cui “suona” delle costolette di maiale, dopo aver abbandonato il veganismo

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