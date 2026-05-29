Il pubblico ministero Sara Polino ha presentato una requisitoria in tribunale, chiedendo l’ergastolo senza attenuanti. La difesa ha assistito l’imputata, Cinzia dal Pino, durante l’udienza, alla quale erano presenti anche i suoi avvocati, i professori Enrico Marzaduri e Alberto Gargani. La discussione riguarda un procedimento giudiziario in corso, con la richiesta di condanna estrema da parte dell’accusa.

Cinzia dal Pino ha ascoltato la lunga requistoria del pubblico ministero Sara Polino seduta accanto ai suoi avvocati, i professori Enrico Marzaduri e Alberto Gargani. Non ha fatto una piega quando la Pm ha chiesto che le venisse inflitto il massimo della pena, l’ergastolo per l’omicidio di Nouredine Mezgou, marocchino, 52 anni senza fissa dimora. Non ha fatto una piega Cinzia Dal Pino, ma quella parola l’ha colpita e probabilmente disorientata. I suoi difensori hanno invece chiesto di riformulare il capo d’imputazione in eccesso colposo da legittima difesa o, in subordine, eccesso preterintenzionale da legittima difesa. Saranno giorni... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La parola all’accusa: "Merita l’ergastolo. Senza nessuna attenuante"

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