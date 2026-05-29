la nuova grammatica del grano

È stato presentato un nuovo studio sulla composizione del grano, che analizza i cambiamenti nelle caratteristiche della farina. La ricerca si concentra sui parametri chimici e fisici, come il contenuto di proteine, la forza della farina e la tenuta degli impasti. Questi aspetti sono stati misurati e confrontati con dati storici, evidenziando variazioni nelle caratteristiche del grano nel tempo.

Per anni la farina è stata raccontata soprattutto attraverso parametri funzionali. Forza, proteine, tenuta degli impasti, stabilità. Una materia apparentemente neutra, quasi invisibile, il cui valore sembrava esaurirsi nella capacità di garantire performance costanti a pizzaioli, panificatori e pasticcieri. Durante un laboratorio culturale sulla cerealicoltura contemporanea ideato da Petra Molino Quaglia abbiamo scoperto invece un vero racconto politico e culturale sul ruolo contemporaneo del grano. Il cuore dei lavori ruotava attorno a una domanda ormai inevitabile: cosa significa produrre farine nell’epoca della crisi climatica, della... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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