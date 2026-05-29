"Grinta, sudore, serietà. Grazie Marius Marin". È comparso nella giornata di mercoledì 27 maggio il saluto della curva nord "Maurizio Alberti" al romeno pisano che, dopo otto anni di battaglie, trionfi, delusioni ed esaltanti vittorie, ha dato il suo arrivederci a un popolo che lo ha posto sul piedistallo accanto ad altre autentiche leggende dell’ultracentenaria storia dello Sporting Club. Sei parole semplici e dirette, della stessa cifra manifestata dal centrocampista ogni volta che ha indossato la casacca nerazzurra e la fascia di capitano al braccio dal 2018 a qualche settimana fa. Marin, nel messaggio di saluti pubblicato via social a inizio settimana, lo aveva ricordato: "Io i pisani li ho capiti molto bene. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Nord rende omaggio a Marin: "Grazie capitano"

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